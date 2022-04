"Medel ha toccato il braccio all'arbitro": due giornate di squalifica. Stop a Koulibaly e Zaniolo

ROMA - Due giornate di squalifica e un'ammenda di 5mila euro. Tanto costano a Medel il rosso e le proteste nei confronti dell'arbitro Sacchi durante il match pareggiato dal Bologna allo Stadium contro la Juve . Il cileno dei rossoblù è stato punito dal Giudice Sportivo per aver "continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione". Sempre nel Bologna un turno di stop per Soumaoro (a sua volta espulso per aver interrotto con un fallo una chiara occasione da gol) e per Arnautovic , che ha rimediato un'ammonizione da diffidato.

Medel e Bologna, a furor di popolo

Stop per Koulibaly e Zaniolo

Gialli pesanti anche quelli presi in Napoli-Roma da Koulibaly e Zaniolo (entrambi diffidati e fermati per un turno): il difensore azzurro salterà la trasferta di Empoli, il fantasista giallorosso non ci sarà contro l'Inter. Nella Roma una giornata di stop anche per il secondo portiere Fuzato, espulso per proteste dalla panchina nel match del Maradona. Questi gli altri squalificati: una giornata a Djuric e Mazzocchi (Salernitana); Haps e Kiyine (Venezia); Lovato (Cagliari); Molina (Udinese). Tra i club multe di 10mila euro per Genoa e Verona e di 2mila euro per l'Udinese.