Udinese-Salernitana 0-1: Verdi trova il gol vittoria al 93'!

UDINE - Clamorosa vittoria all'ultimo secondo per la Salernitana, che beffa l'Udinese nel recupero della 19ª giornata di Serie A. Partita equilibrata giocata però a bassi ritmi alla Dacia Arena con buone occasioni per entrambe le squadre che però non riescono a concretizzare. Nel finale però Verdi trova il gol vittoria al 93' che regala tre punti importantissimi a Nicola che ottiene la seconda vittoria consecutiva e sale a 22 punti, a -6 dalla zona salvezza con 5 giornate rimaste.

Udinese-Salernitana, tabellino e statistiche Gyomber sfiora il gol nel finale del primo tempo Udinese e Salernitana si sfidano nel recupero della 19ª giornata di Serie A. La partita era originariamente in programma a dicembre ma fu annullata a causa di un focolaio di Covid nel club granata. Inizialmente una prima sentenza aveva assegnato il successo a tavolino per i friulani, poi la Salernitana è stata sollevata da qualsiasi responsabilità per non essersi presentata ed è stato dunque definito il rinvio. Cioffi, reduce da tre vittorie consecutive, si affida alla coppia composta da Deulofeu e Pussetto. Anche Nicola viene da un buon momento, con la vittoria contro la Sampdoria che ha caricato la squadra, che scende in campo con Ribery accanto a Bonazzoli. Prima fase di studio tra le due squadre, poi c'è solo l'Udinese che sfiora più volte il vantaggio. Al 15' Deulofeu supera Radovanovic e prova il destro che sfiora il palo, poi pochi minuti dopo ancora lo spagnolo serve Pussetto da posizione ravvicinata, Sepe però interviene bene. Dopo una prima fase con buone occasioni la partita però rallenta, con i ritmi che calano drasticamente. L'ultima chance del primo tempo arriva al 47' con la Salernitana che ci prova grazie al cross di Ribery per Gyomber che di testa sfiora la traversa. I primi 45 minuti si chiudono così sullo 0-0.