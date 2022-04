Salernitana-Venezia, il Collegio di Garanzia dà torto ai veneti: "Si gioca"

Ora è ufficiale: la sfida tra Salernitana-Venezia, originariamente in programma il 6 gennaio e rimandata a causa dei tanti casi Covid che avevano colpito il club granata, andrà giocata. La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, avv. Gabriella Palmieri, ha assunto "un decreto monocratico con il quale ha respinto l'istanza cautelare invocata dalla società Venezia F.C.". Il club veneto chiedeva di sospendere la decisione della lega calcio di Serie A del 30 marzo scorso, "nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile 2022".