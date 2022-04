Serie A, tutte le probabili formazioni della 34ª giornata

Il campionato di Serie A è più aperto che mai, con la lotta scudetto, quella per la retrocessione e la qualificazione alle coppe europee tutte ancora da decidere. La 34ª giornata potrebbe rivelarsi decisiva per il destino di alcune squadre. Ad aprire questo turno saranno Torino-Spezia e Venezia-Atalanta in programma oggi alle 15. Alle 18 sfida importantissima al Meazza dove l'Inter di Simone Inzaghi sfida la Roma di José Mourinho reduce da 12 risultati utili consecutivi in campionato. Chiude la giornata alle 20.45 il Verona di Igor Tudor che ospiterà la Sampdoria di Marco Giampaolo. Per quanto riguarda domenica, il lunch match di giornata vedrà di fronte Salernitana e Fiorentina, due squadre in salute che lottano rispettivamente per salvezza e qualificazione alle coppe europee. Bologna-Udinese ed Empoli-Napoli, con i ragazzi di Spalletti da una sconfitta (Fiorentina 3-2) e un pari (Roma 1-1), sono invece in programma alle 15. Alle 18 andrà in scena la sfida salvezza al Ferraris tra Genoa e Cagliari. Chiuderà la domenica di Serie A il big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Il 34° turno però finira lunedì alle 20.45, con la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juve. Di seguito ecco tutte le probabili formazioni della 34ª giornata di Serie A.