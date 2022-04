Salernitana-Fiorentina 2-1: Nicola manda Italiano ko e scatena l'Arechi

Il lunch match inizia con cinque minuti di ritardo durante i quali lo staff dello stadio Arechi ha dovuto liberare il campo dai "pezzetti" di coreografia utilizzati dai tifosi. Verdi si rende subito pericoloso: allo scoccare del 2' calcia da buona posizione trovando solo l'esterno della porta difesa da Terracciano . Nei minuti seguenti i padroni di casa costruiscono altre due occasioni da gol, prima di trovare il vantaggio al 9' su calcio d'angolo: Djuric schiaccia di testa e firma l' 1-0 . Gli ospiti provano a rispondere con Cabral e Nico Gonzalez , ma i loro tentativi non sono altrettanto fortunati. Con il passare dei minuti la Fiorentina non riesce a prendere il controllo del campo e del gioco e a rendersi realmente pericolosa. Il più volenteroso tra i viola è Cabral che al terzo colpo di testa si scontra con Ranieri e cade a terra sanguinante. Prontamente soccorso, rientra in campo per i minuti di recupero della prima frazione.

Saponara entra e pareggia, ma Bonazzoli fa cantare l'Arechi

Un cambio per parte ad inizio ripresa: Ribery e Saponara prendono il posto di Verdi e Ikoné. Nel secondo tempo il copione non cambia: i padroni di casa manifestano una grinta che sembra proprio mancare agli avversari. Al 59' Italiano prova a scuotere i suoi inserendo anche Odriozola e Piatek per Venuti e Cabral. L'esterno appena entrato pennella subito un buon cross per Nico Gonzalez che però sbaglia il tiro. Il secondo traversone dello spagnolo invece pesca in area Saponara che stoppa e piazza il pallone in rete per l'1-1 al 64'. Dato che le prime tre sostituzioni hanno portato i frutti sperati, Italiano insiste: dentro Callejon e Terzic per Maleh e Biraghi. Al 74' Bohinen segna un gran gol poi annullato per fuorigioco e un minuto dopo Nicola richiama in panchina Djuric, Coulibaly e Zortea per Bonazzoli, Kastanos e Ruggeri. Proprio nel momento migliore della Fiorentina, una clamorosa ingenuità di Igor al 79' permette al subentrato Bonazzoli di segnare agevolmente il 2-1, nell'incredulità generale. Nessun colpo di scena prima del triplice fischio che sancisce la vittoria della Salernitana.

SALERNITANA-FIORENTINA 2-1: STATISTICHE E TABELLINO