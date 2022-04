Volata scudetto, testa a testa Milan-Inter: al Napoli resta solo la matematica

ROMA - Il gol in extremis di Sandro Tonali all'Olimpico con la Lazio e il "suicidio" sportivo del Napoli in casa dell'Empoli sono le risposte al successo dell'Inter sulla Roma: risultati che hanno di fatto lasciato il discorso scudetto nelle mani delle due milanesi. Sarà un testa a testa tra Pioli e Simone Inzaghi, con i rossoneri attualmente capolisti e i nerazzurri distanti due punti, ma con la partita con il Bologna ancora da recuperare. Agli uomini di Spalletti, ora distanti 7 punti (potenzialmente 8) dalla vetta, resta solo la matematica per continuare a sperare in quello che ad oggi sarebbe a tutti gli effetti un miracolo.