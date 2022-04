Diretta Fiorentina-Udinese ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

FIRENZE - Fiorentina e Udinese si affrontano a Firenze per il recupero della ventesima giornata di Serie A. La formazione di Italiano condivide il sesto posto con la Lazio e viene dalla sconfitta in casa della Salernitana dopo tre vittorie di fila. L'Udinese, invece, dodicesima in graduatoria a quota 40 punti, è reduce dal pareggio sul campo del Bologna.