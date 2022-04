Atalanta-Torino 4-4: tabellino, statistiche e marcatori

BERGAMO - Piovono gol al Gewiss Stadium: Atalanta e Torino pareggiano per 4-4. Sanabria sblocca in avvio a favore dei granata, gli orobici pareggiano con Muriel e sorpassano con De Roon, poi è la volta del Torino di ribaltare con la doppietta di Lukic. Sembra fatta per i granata quando arriva l'autorete-poker di Freuler, ma l'Atlanata la riprende con Pasalic e con un rigore di Muriel concesso dopo aver rivisto al Var un tocco di mano di Zima in area.