Diretta Spezia-Lazio ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LA SPEZIA - Vincere per rimanere attaccati all’Europa. Troppo importante per la Lazio battere lo Spezia e stare, sino alla fine, in lotta per un posto nelle coppe. All’andata, finì 6-1 all’Olimpico (sconfitta record per la squadra di Thiago Motta). Tutte e tre le gare di A giocate dalla Lazio contro i liguri si sono concluse con un successo. Lo Spezia è una delle quattro squadre contro cui la Lazio ha sempre vinto (insieme ad Ancona, Fidelis Andria e Maribor) tra quelle affrontate almeno in tre occasioni in tutte le competizioni dalla nascita della Serie A a girone unico (1929-30). Il finale contro il Milan, terribile per la sconfitta e non solo, dovrà essere solo un ricordo.