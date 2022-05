Diretta Milan-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 15, allo stadio Giuseppe Meazza, il Milan ospita la Fiorentina in un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta scudetto. I rossoneri, tornati padroni del loro destino, qualora l'Inter le vincesse tutte da qui alla fine della stagione, avrebbero bisogno di fare almeno 10 su 12 per tornare a laurearsi campioni d'Italia e conquistare un Tricolore che dalle parti di Milanello manca dal 2011. Sono infatti due i punti che dividono il Diavolo dalla squadra di Simone Inzaghi, tre calcolando gli scontri diretti a favore. Il calendario vedrà Ibra e compagni impegnati contro Verona, Atalanta e Sassuolo dopo il match di oggi contro la Fiorentina, ma bisogna pensare partita dopo partita. La squadra di Vincenzo Italiano, una delle quattro in grado di battere i rossoneri in campionato fin qui, dopo un periodo molto positivo, ha incassato due ko consecutivi, contro la Salernitana (2-1) e in casa contro l'Udinese (4-0) nel recupero della 20ª giornata. Dopo il 4-3 del Franchi, i toscani potrebbero vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2000/01: 4-0 all'andata con Fatih Terim e 2-1 al ritorno sotto Roberto Mancini.