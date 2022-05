Roma-Bologna 0-0: la testa è al Leicester, Mourinho riprende la Lazio

ROMA - Effetto Leicester. Davanti a 63.000 spettatori, con un turnover inevitabile in vista della semifinale di ritorno di giovedì prossimo, la Roma non va oltre lo 0-0 contro il Bologna che vale comunque il quinto posto in classifica ai danni della Lazio (a parità di punti, pesa la differenza reti negli scontri diretti). Nella serata delle 50 panchine in giallorosso di Mourinho, i giallorossi ci provano fino alla fine, anche grazie all'ingresso nell'ultima mezzora di Karsdorp, Zalewski, Pellegrini e Abraham, ma non trovano lo spunto giusto per superare un ottimo Skorupski.

La Roma chiede due volte il rigore Rispetto alla formazione che ha pareggiato a Leicester, Mourinho ne cambia addirittura sei: dentro Kumbulla in difesa, Maitland Niles, Veretout ed El Shaarawy a centrocampo, Carles Perez e Felix in avanti. Dall'altra parte, Tanjga si affida ad Arnautovic e Orsolini in attacco, con Schouten, Dominguez e Soriano in mezzo al campo. La Roma parte bene e nel primo quarto d'ora chiede due volte il calcio di rigore per due interventi dubbi. Prima un tocco di braccio di Medel, poi un contatto che fa cadere Maitland Niles: né Fabbri, né il Var intervengono tra le proteste dei giocatori e di Mourinho. Inizialmente intimidito, con il passare dei minuti il Bologna comincia a carburare e due volte spaventa i giallorossi con Arnautovic. Al 17' Rui Patricio salva tutto in uscita, 5' dopo l'attaccante spreca con un destro debole da ottima posizione.