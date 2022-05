Capello: "Mourinho conduttore della romanità, fiducia nella Roma"

Corsa scudetto: la favorita di Capello

"Chi ha più chance di scudetto? Il Milan può pareggiare una partita e dunque ha qualche chance in più ma anche gare più difficili dell'Inter, che quando gioca in casa è convinta delle proprie forze, oltre ad avere giocatori in forma come Perisic. I nerazzurri non sbaglieranno ancora, speriamo per il Milan che Verona non sia ancora fatale. Mi sembra che entrambe le squadre stiano bene fisicamente. La trasferta di Udine è stata un buon banco di prova per l'Inter, che ha mostrato di aver recuperato dopo la sconfitta col Bologna, mentre il Milan continua per la sua strada, ha giocatori che inventano, come Leao che potrebbe anche fare di più ma è giovane. Pioli sta facendo un lavoro molto buono, bisogna dargli il merito di aver creato uno spirito di squadra e aver fatto crescere i giovani. Merito va anche a Maldini e Massara per aver saputo scegliere giovani competitivi, seguendo le indicazioni della società che voleva abbassare i costi. Ibra? Magari gioca da fermo, ma quando arriva una palla fa sempre la cosa giusta e quindi crea ansia agli avversari".