Diretta Genoa-Juve ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - La Juve è impegnata sul campo del Genoa nella giornata numero 36 del campionato di Serie A. I bianconeri vengono da due vittorie di fila, contro Sassuolo e Venezia, e occupano la quarta posizione in classifica con 69 punti. I rossoblù., invece, sono nella parte bassa della graduatoria, lottano per la permanenza in Serie A, presentano il peggior attacco del torneo e vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro la Sampdoria.