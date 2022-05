Serie A, tutte le probabili formazioni della 36ª giornata

La Serie A volge ormai al rush finale. Quando mancano tre turni alla conclusione, rimane ancora apertissima sia la lotta scudetto che quella per non retrocedere. Mercoledì Inter e Juve si affronteranno nella finale di Coppa Italia, pertanto apriranno il turno già oggi, con i nerazzurri che alle 18.45 ospitano l'Empoli e sono obbligati a vincere e sperare in un passo falso del Milan per tornare nuovamente padroni del proprio destino, mentre alle 21 i bianconeri fanno visita a un Genoa alla disperata ricerca di punti salvezza. Si prosegue domani alle 15 con Torino-Napoli, mentre alle 18 il Sassuolo ospita l'Udinese. In serata riflettori puntati sull'Olimpico, dove la Lazio ospita la Sampdoria. Il lunch match di giornata vede di fronte Spezia e Atalanta, mentre alle 15 il Venezia, dopo il ko nel recupero contro la Salernitana, si gioca l'ultima spiaggia contro il Bologna. A proposito di salvezza, alle 18 match infuocato all'Arechi, dove la squadra di Davide Nicola, autore di un vero e proprio miracolo sportivo, affronta un Cagliari in grandissima difficoltà. In serata il Milan fa visita al Verona. I rossoneri, davanti a tutti a tre turni dalla fine, devono evitare un'altra Fatal Verona e proseguire il proprio percorso verso un Tricolore che dalle parti della Milano rossonera manca dal 2011. A chiude la giornata sarà la sfida in programma lunedì alle 20.45 tra Fiorentina e Roma. I giallorossi di José Mourinho hanno conquistato la finale di Conference League ma vorranno continuare a lottare anche in campionato per blindare il quinto posto.