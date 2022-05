Diretta Torino-Napoli ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Grazie al successo contro il Sassuolo, il Napoli ha raggiunto la matematica qualififcazione in Champions League. La sconfitta di ieri della Juventus, permette agli azzurri di consolidare il terzo posto in classifica. Gli uomini di Spalletti (che ieri ha disertato la conferenza stampa di presentazione, lasciando spazio al vice Domenichini), affronterà il Torino di Juric. ''I risultati - ha detto l'allenatore in seconda degli azzurri - sono determinati da più fattori. In alcune partite non siamo stati fortunati, in altre sono stati bravi gli avversari. Ciò che ci preme è che la squadra è riuscita a superare difficoltà di varia natura riuscendo a conquistare l'obiettivo primario di stagione'', ha concluso Domenichini. Osservato speciale sarà Belotti, in scadenza con i granata e possibile obiettivo del Napoli. "Deve sedersi con la società e firmare - ha detto il tecnico del Torino Juric - è semplice. Mi sembra a volte un gioco da bambini, è la mia sensazione. Ho visto in lui che può dare molto di più rispetto a quest'anno. Il suo anno è stato difficile a livello di infortuni, ma è un giocatore che può dare ancora tanto a livello calcistico".