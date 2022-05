Diretta Lazio-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Punti e ancora punti, la battaglia per un posto in Europa non è mica finita. Si decide tutto in volata, Sarri lo sa. Contro la Sampdoria vuole la seconda vittoria di fila dopo quella conquistata in extremis contro lo Spezia. Di fronte si troverà la squadra di Giampaolo: “Dobbiamo pensare solo alla salvezza, abbiamo vinto il derby ma il nostro traguardo dobbiamo ancora raggiungerlo”. All’Olimpico ci sono punti in palio pesantissimi. L'ultimo successo della Sampdoria a Roma contro la Lazio in Serie A risale al 23 gennaio 2005 (2-1 con Walter Novellino alla guida) - da allora i biancocelesti hanno ottenuto 12 successi e tre pareggi, tenendo la porta inviolata ben nove volte.