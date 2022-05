Diretta Verona-Milan ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Alle ore 20.45, allo stadio Marcantonio Bentegodi, il Milan fa visita al Verona nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a rispondere alla vittoria dell'Inter di venerdì contro l'Empoli (4-2) per tornare nuovamente in vetta alla classifica. La squadra di Stefano Pioli, infatti, è stata momentaneamente superata dai nerazzurri di Simone Inzaghi, anche se basterebbe anche solo un pareggio al Diavolo per tornare davanti a tutti: in caso di arrivo a pari punti, infatti, Ibra e compagni si laureerebbero campioni d'Italia in virtù degli scontri diretti a favore. Il Milan dovrà sfatare l'incubo della Fatal Verona: qui, infatti, i rossoneri persero ben due scudetti, quello del 1973 e quello del 1990. Reduce da 13 risultati utili consecutivi - solo il Liverpool ha fatto meglio in Europa -, il Diavolo dovrà però vedersela contro una formazione in gran salute e alla ricerca di punti importanti per inseguire il sogno di un piazzamento in Europa. Questo sarà l’incontro numero 60 in Serie A tra Verona e Milan: nei 59 precedenti 10 vittorie dei veneti (l’ultima datata 17 dicembre 2017, 3-0), 21 pareggi e 28 successi rossoneri, tra cui quattro nelle ultime sei sfide in ordine di tempo (2N).