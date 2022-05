Diretta Spezia-Atalanta ore 12.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LA SPEZIA - C'è tanto in palio allo Stadio Alberto Picco nella sfida tra Spezia e Atalanta, che si affrontano alle 12.30 nel lunch match della terzultima giornata di Serie A: la formazione ligure cerca i punti necessari alla certezza matematica della salvezza mentre i nerazzurri di Gasperini hanno bisogno di fare risultato per non perdere definitivamente il treno che porta alle coppe europee della prossima stagione. Lo Spezia di Thiago Motta viene da tre sconfitte di fila, di cui due interne, contro Inter, Torino e Lazio. L'Atalanta ha vissuto una netta flessione nella seconda parte del campionato, in cui ha raccolto solo 18 punti (all'andata aveva chiuso a 38), uno in più dello Spezia nella stesso periodo.