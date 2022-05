Diretta Empoli-Salernitana ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

EMPOLI - La 37ª e penultima giornata di Serie A si apre con la sfida tra l'Empoli e la Salernitana. La squadra di Andreazzoli arriva a questa partita già con la salvezza matematica, conquistata con tre giornate d'anticipo, ma è comunque in cerca di riscatto vista la sconfitta in rimonta contro l'Inter per 4-2 subita nello scorso turno. Partita fondamentale invece per la squadra di Nicola che grazie ad una striscia di 6 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) è riuscita a ribaltare una classifica complicata che la vedeva all'ultimo posto e si ritrova ora fuori dalla zona retrocessione. I granata però non possono distrarsi visto che il Genoa è distante due punti e il Cagliari, contro cui la Salernitana è reduce da un pareggio per 1-1, solo un punto di distanza. "La pressione è un grandissimo privilegio, - afferma Nicola su questa sfida fondamentale per la salvezza - la amo, mi fa sentire vivo e dà valore all’obiettivo. Questa pressione è positiva, ti fa andare oltre le difficoltà. Le pressioni negative nascono dai pensieri degli altri ed io raramente tengo conto dell’idea che può arrivare dall’esterno. Concentriamoci su quello che siamo e che sappiamo fare". L'ultimo precedente fra Empoli e Salernitana risale al girone d'andata, con la squadra di Andreazzoli capace di vincere 4-2 allo Stadio Arechi.