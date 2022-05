Serie A, tutte le probabili formazioni della 37ª giornata

A 180' dalla fine del campionato rimane apertissima la lotta scudetto, quella per un piazzamento europeo e la battaglia per la salvezza. Sarà un weekend all'insegna del calcio, con un ricco programma che va da sabato a lunedì. Si parte alle 15 al Castellani con il match tra Empoli e Salernitana. La squadra di Davide Nicola, reduce da sei risultati utili consecutivi, cerca una vittoria che sarebbe importantissima per avvicinarsi ancora di più all'obiettivo della permanenza nella massima serie. Due le gare in programma alle 18, Verona-Torino e Udinese-Spezia, mentre in serata la Roma di José Mourinho, che il 25 maggio sfida a Tirana il Feyenoord nella finale di Conference League, ospita un Venezia all'ultima spiaggia. Il lunch match di giornata sarà il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, mentre alle 15 al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Sarà l'ultima partita davanti ai propri tifosi per Lorenzo Insigne: il capitano degli azzurri al termine della stagione andrà infatti al Toronto. Il Grifone di Blessin, invece, si gioca la salvezza ed è reduce dalla vittoria in rimonta contro la Juve. Si prosegue alle 18 con Milan-Atalanta: la squadra di Stefano Pioli è vicinissima allo scudetto, i bergamaschi lottano per un piazzamento europeo. In serata l'Inter, fresca vincitrice della Coppa Italia in finale contro la Juve (4-2 dts), fa visita a un Cagliari in piena lotta retrocessione. Due le partite in programma lunedì: alle 18.30 Sampdoria-Fiorentina, alle 20.45 Juve-Lazio. Sarà l'ultima all'Allianz Stadium per Giorgio Chiellini che dopo la finalissima contro i nerazzurri di Simone Inzaghi ha ufficializzato il suo addio ai bianconeri a fine stagione.