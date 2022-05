TORINO- Lavittoria dell'Inter contro il Cagliari condanna il Genoa alla retrocessione in Serie B. Un pari dei sardi avrebbe mantenuto viva la speranza del grifone di arrivare a 31 punti, esattamente come Cagliari e Salernitana, che avrebbero dovuto rispettivamente pareggiare e perdere nell'ultimo turno. Discorso inverso per la Sampdoria, che grazie alla sconfitta dei rossoblù è salva senza giocare.