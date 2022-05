Ulivieri: "Var a chiamata non serve. Tecnici devono essere più calmi"

ROMA - "Il challenge per gli allenatori? Il Var a chiamata non credo sia una buona idea, perchè abbasserebbe ulteriormente i ritmi. Secondo me non ce ne è bisogno. Tante espulsioni in Serie A? Io ho il record mondiale, mi sono anche impegnato perchè avevo come modello Liedholm. Ma dopo cinque minuti di partita tornavo io. Oggi sappiamo che la tensione è grandissima, poi un campionato come questo è raro e la aumenta. C'è da migliorare, sicuramente". Lo ha dichiarato Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori, a Radio1.