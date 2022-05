Serie A, lotta salvezza: Salernitana e Cagliari evitano la B se...

Dopo il Venezia, anche il Genoa è aritmeticamente in Serie B: non può più scavalcare sia Cagliari che Salernitana, può raggiungere i granata a 31 ma è in svantaggio negli scontri diretti. La Sampdoria, invece, è già salva.

Per Salernitana e Cagliari saranno decisivi gli ultimi 90 minuti. Sono in parità negli scontri diretti: se finissero appaiate a quota 32, sarebbe decisiva la differenza reti generale che oggi è -34 per il Cagliari (e migliorerebbe con la vittoria) e -41 per la Salernitana. A salvarsi sarebbe quindi il Cagliari.