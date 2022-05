Serie A, una volata non fa primavera

Innamorarsi del caso è un rischio che il calcio non può correre. Si finisce per scambiare l’eccezione per la regola. Dove l’eccezione è un finale mozzafiato, che in novanta minuti decide scudetto, salvezza e qualificazioni nelle Coppe. Tra venerdì e sabato, Roma, Fiorentina e Atalanta si giocano Europa League e Conference. Domenica, in testa e in coda gli spareggi a distanza tra Milan e Inter, e tra Salernitana e Cagliari, assegnano il titolo e la permanenza in serie A. Ma, attenti, è solo il caso, dopo stagioni che in primavera avevano già deciso praticamente tutto quello che conta. Come ha ricordato ieri su queste colonne Massimo Perrone, bisogna tornare al 2010 per trovare un campionato deciso al fotofinish. Vinse l’Inter, dopo una travolgente rimonta della Roma, passata da -14 a +1, per poi cadere in casa con la Sampdoria, subendo il controsorpasso e sognando comunque il trionfo nella domenica conclusiva per poco più di mezz’ora, intervallo compreso, fra il gol di Vucinic sul campo del Chievo e quello di Milito a Siena.

Non illudetevi, è un altro scherzo del caso. Il campionato a venti squadre resta, in una percentuale altissima di casi, un torneo senza mordente. Chi finge di ignorarlo, condanna il calcio all’irrilevanza sportiva ed economica. In una contemporaneità che aggiorna i gusti del pubblico ed esige competizione e contendibilità del risultato, l’attuale formula della serie A è a dir poco anacronistica. La riforma dei campionati dovrebbe essere il primo punto nell’agenda di Figc, Lega, singole società e associazioni di tecnici e calciatori, insomma di tutte le leadership del pallone.

Se ne discuterà venerdì in un forum organizzato dal Corriere dello Sport e intitolato «Il calcio che l’Italia si merita». Sarà l’occasione per confrontarsi, nella più appassionata piazza delle idee sportive del Paese, su tutte le leve che il sistema può attivare per tirarsi fuori da una crisi che rischia di cronicizzarsi. E quindi, oltre a playoff e playout, si parlerà di tempo effettivo, di Var a chiamata, di sostenibilità finanziaria e regole fiscali, di percentuali di stranieri e giovani, di stadi e vivai, di moduli di gioco e rapporto tra club e Nazionale. Alcune riforme sono nell’agibilità decisionali delle istituzioni italiane. Per altre, l’Italia può farsi parte diligente presso il board internazionale che detiene la potestà regolamentare.

Ma cambiare è un dovere. E la riforma dei campionati è il banco di prova di una reale volontà a muovere un sistema da troppo tempo immobile. Per questo il duello tra Milan e Inter, che riaccende il campionato, va preso per quello che è: un’occasione difficilmente ripetibile. Di cui godere, ma senza ubriacarsi.