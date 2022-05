Serie A, Torino-Roma: dirige Irrati. Lazio-Verona a Colombo

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Si parte con l'anticipo del venerdì, tra Torino e Roma, affidato ad Irrati; Lazio in scena sabato sera con il Verona (dirige Colombo), contemporaneamente a Fiorentina-Juventus (Chiffi). Marchetti dirige domenica il lunch match Spezia-Napoli. Alle 18 in scena la lotta Scudetto: Inter-Sampdoria a Di Bello, Sassuolo-Milan a Doveri. Infine in serata si decide la salvezza: Salernitana-Udinese a Orsato, Venezia-Cagliari a Maresca.