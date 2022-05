Diretta Torino-Roma ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Negli ultimi 90' del campionato, la Roma di José Mourinho, alle ore 20.45, fa visita al Torino di Ivan Juric. I giallorossi mercoledì sfideranno il Feyenoord nella finale di Conference League di Tirana, ma prima di pensare agli olandesi c'è da concludere bene la stagione e battere i granata per assicurarsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. La Roma, però, non vince da ben cinque turni, dallo scorso 10 aprile contro la Salernitana, quando conquistò un prezioso 2-1 in rimonta nel finale grazie alle reti di Carles Perez e Smalling. Di fronte stasera all'Olimpico Grande Torino ci sarà una formazione pronta a drae tutto per chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi. Attualmente decimo con 50 punti, il Toro vuole mantenere la posizione e magari battere i giallorossi per superare momentaneamente anche il Verona, impegnato sabato alle 20.45 contro la Lazio. Nessuno pareggio nelle ultime 12 sfide tra Torino e Roma in Serie A: nove successi dei giallorossi e tre vittorie granata; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni risale al 5 dicembre 2015 (1-1 con gol di Miralem Pjanic e pareggio nei minuti di recupero di Maxi López).