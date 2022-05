Serie A, tutte le probabili formazioni della 38ª giornata

Si decide tutto negli ultimi 90' minuti. Sarà un finale di campionato non adatto ai deboli di cuore. In ballo, infatti, oltre allo scudetto, conteso da Milan e Inter, c'è anche un piazzamento europeo e la permanenza nella massima serie. Alcuni verdetti sono stati emessi, ma tanti, insomma, sono quelli che conosceremo solo alla fine di questo emozionante campionato. Ad aprire la giornata sarà il match in programma stasera alle 20.45 tra Torino e Roma. I giallorossi, infatti, mercoledì saranno impegnati nella finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord. Si prosegue sabato alle 17.15 con il match tra Genoa e Bologna, con i rossoblù già aritmeticamente retrocessi in Serie B. Alle 20.45 in campo le squadre in lotta per un piazzamento europeo: Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juve e Lazio-Verona. Il lunch match di giornata vedrà invece di fronte Spezia e Napoli. Alle 18 grande attesa per le sfide scudetto: l'Inter ospita la Sampdoria mentre il Milan fa visita al Sassuolo. In serata, alle 21, sarà invece la volta della lotta salvezza, con la Salernitana che ospita all'Arechi l'Udinese e il Cagliari che fa visita al Venezia già retrocesso.