Mpv del campionato: premiati Immobile e Osimhen

Con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, la Lega Serie A ha reso noti oggi gli MVP della stagione 2021/2022 . Premiati il miglior giovane e poi i calciatori che si sono messi in evidenza nel proprio ruolo: dal portiere dell'anno, ai migliori difensori, centrocampisti e attaccanti. Le classifiche sono state redatte tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform , realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

I vincitori

Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM (ad esclusione della 38ª giornata). Questi i migliori calciatori della stagione, che riceveranno i premi prima del fischio d'inizio dell'ultima giornata di serie A:



Miglior Under: Victor Osimhen (Napoli).



Miglior portiere: Mike Maignan (Milan).



Miglior difensore: Gleison Bremer (Torino).



Miglior centrocampista: Marcelo Brozovic (Inter).



Miglior attaccante: Ciro Immobile (Lazio).