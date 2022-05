Diretta Atalanta-Empoli ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - L'Atalanta ospita l'Empoli, con un unico obiettivo: vincere e strappare tre punti per poter sperare ancora nella qualificazione alle competizioni continentali. Di fronte ci sarà una squadra già salva e reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque. Per poter raggiungere il settimo posto, valido per la Conference League, i nerazzurri devono vincere e sperare che la Fiorentina (che è in vantaggio negli scontri diretti) non faccia altrettanto con la Juventus. Gasperini si affiderà alla miglior formazione possibile, con Muriel out a causa della lesione al collaterale del ginocchio sinistro il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle di Zapata. Dopo quattro mesi torna tra i convocati Ilicic. L'Empoli però non vuole ricoprire il ruolo di vittima sacrificale, come ribadito da Andreazzoli: "Occasione per i giovani? Metteremo la formazione che ci dà più garanzie. Affronteremo una squadra che ha motivazioni diverse dalle nostre, alle quali dovremo rispondere".