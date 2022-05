Fiorentina in Conference: Juve ko. Atalanta beffata dall'Empoli

L'ultimo pass per l'Europa lo strappa la Fiorentina, che si qualifica ai preliminari di Conference League grazie al settimo posto in classifica, certificato dalla vittoria per 2-0 al Franchi contro una arrendevole Juventus. Decidono un bolide di Duncan scagliato alle spalle di Perin poco prima dell'intervallo e un rigore trasformato nel finale da Nico Gonzalez. Beffata l'Atalanta che domina la partita casalinga contro l'Empoli, ma al 79' viene condannata all'ottavo posto dalla perla di Stulac.

Fiorentina-Juve 2-0: Duncan sblocca, Nico Gonzalez la chiude dal dischetto Il primo brivido al Franchi arriva al 19', quando Bonaventura sfiora il vantaggio tirando non poco lontano dal palo alla sinistra di Perin. Al 27 è sempre "Jack" a creare grattacapi alla retroguardia bianconera: decisiva la deviazione di Chiellini. L'arroccamento difensivo della squadra di Allegri costringe la Fiorentina a provarci (male) dalla distanza. La partita si sblocca nel recupero del primo tempo: qualche secondo dopo il 45' Duncan sbroglia una situazione confusa in area bianconera, scagliando il pallone alle spalle di Perin: è 1-0. Il Var verifica l'azione perché in un contrasto precedente con Piatek, Chiellini aveva riportato una ferita al sopracciglio, ma la rete è ritenuta valida. Ad inizio ripresa Rugani e Pinsoglio prendono il posto di Chiellini e Perin. Al 48' l'acrobazia di Nico Gonzalez è più bella che efficace e finisce abbondantemente fuori. Tra il 60' e il 70' Bernardeschi (all'ultima presenza in bianconero), Venuti e Saponara lasciano il posto ad Aké, Odriozola e Ikoné. La Juve non riesce a reagire e così Allegri manda in campo anche l'ex Vlahovic e Mckennie al posto di Miretti e Kean. Al 78' Pinsoglio si esalta su un velenoso colpo di testa di Piatek. All'85' Duncan e Piatek lasciano i minuti finali a Torreira e Cabral. Nei minuti di recupero che anticipano la festa viola, Gonzalez trasforma il calcio di rigore conquistato da Torreira e causato da Bonucci, che vale il 2-0 finale. FIORENTINA-JUVE: STATISTICHE E TABELLINO