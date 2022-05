Diretta Venezia-Cagliari ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Alle ore 21, allo stadio Pier Luigi Penzo, il Venezia ospita il Cagliari nell'ultimo turno di campionato. I lagunari sono già retrocessi mentre i sardi si giocano le ultime speranze di salvezza. La squadra di Agostini, che ha vinto solo una delle ultime dieci partite, incassando ben otto ko nel parziale, si gioca la Serie A con la Salernitana. A Joao Pedro è compagni, infatti, basterebbe agganciare i granata per mantenere la massima serie. Attualmente i punti di differenza sono due, 31 Salernitana e 29 Cagliari, pertanto, qualora il Cagliari dovesse battere il Venezia anche la Salernitana dovrebbe vincere contro l'Udinese. In caso di arrivo a pari punti, infatti, sarebbero i sardi ad essere salvi per via della migliore differenza reti - scontri diretti pari (doppio 1-1) -.

Venezia-Cagliari: come vederla in tv e in streaming

Venezia-Cagliari, gara valida per la 38ª e ultima giornata di campionato, è in programma alle ore 21 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Venezia-Cagliari

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Crnigoj, Haps; Nani, Cuisance; Johnsen. Allenatore: Soncin.

A disposizione: Bertinato, Makadji, Palsson, Remi, Fiordilino, Peretz, Tessmann, Ullman, Leal, Pecile, Busio, Mikaelsson.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Baselli; Rog; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini.

A disposizione: Radunovic, Altare, Zappa, Walukiewicz, Marin, Carboni, Deiola, Strootman, Pereiro, Keita.

