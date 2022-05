De Siervo: "Voto al campionato? 9,5. Supercoppa a gennaio in Arabia"

ROMA - " Questa Serie A merita un sontuoso 9.5 . Abbiamo vissuto tutti una stagione incredibile, sempre sulle montagne russe, con tantissime emozioni per un campionato concluso solo all'ultimo minuto. Manca mezzo voto perché tutti dobbiamo migliorare : ci sono elementi sui quali lavoreremo per farci trovare pronti ad agosto". Questo il giudizio di Luigi De Siervo sul campionato di Serie A concluso ieri con l'assegnazione dello scudetto al Milan e la retrocessione del Cagliari , ultimi verdetti di un stagione avvincente e ricca di colpi di scena. Intervenuto su Rai Gr Parlamento, l'amministratore delegato della Lega annuncia una novità assoluta, un film sul campionato appena concluso che rappresenta un inedito: "Saranno quattro puntate da 26 minuti - spiega De Siervo - Cercheremo di racchiudere tutto in cento minuti densi con immagini spettacolari e inedite , cercando di raccontare il dietro le quinte con un linguaggio diverso. La serie verrà distribuita in Italia con Dazn e anche all'estero".

De Siervo: "Supercoppa a gennaio in Arabia Saudita"

Dopo aver commentato gli incresciosi episodi di Spezia-Napoli - "La tecnologia ci consentirà di individuare i farabutti che si sono resi protagonisti di un pessimo spot per la Serie A" - l'amministratore delegato della Lega ufficializza periodo e sede della Supercoppa italiana tra Milan e Inter: "Si disputerà a gennaio in Arabia Saudita. C'è un contratto che abbiamo ereditato e questo è l'ultimo anno", assicura De Siervo che sottolinea l'ipotesi del modello spagnolo per la Supercoppa "con le prime due squadre di ogni competizione, dunque semifinali e finali. Stiamo valutando il periodo a cavallo delle vacanze invernali" e promuove il calendario asimmetrico dopo la stagione di apprendistato: "Ha funzionato e sarà riproposto. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l'anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimettrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend". Sulla riduzione del numero delle squadre di Serie A, l'amministratore delegato della Lega afferma che passare da 20 squadre a 18 sarebbe sanguinoso e "bisogna stare attenti perché significherebbe avere 76 partite in meno, oltre il 20% del prodotto e oggi non siamo in grado di ridurre i ricavi". Sulla possibilità di ridurre il gap con la Premier League, De Siervo è lapidario e punta il dito contro la pirateria: "Dobbiamo fare tutti la nostra parte. Quando sentiamo persone che parlano del pezzotto e di modi illegali di vedere le partite, bisogna chieder loro di smettere. La pirateria sottrae al calcio italiano oltre 300 milioni l'anno, risorse che verrebbero riservate sui nostri club. Deve finire questo triste primato degli italiani che sono sempre più furbi degli altri: in realtà siamo un paese di scrocconi ed è una cosa inaccettabile dal punto di vista civile".