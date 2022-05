Trentalange: "Arbitri, stagione positiva". Rocchi: "Da noi talenti incredibili"

FIRENZE - "Una stagione positiva in tutte le categorie, ma in particolare per la Serie A ". Questo il bilancio dell'operato arbitrale tracciato da Alfredo Trentalange . "Siamo in un momento di grande cambiamento - ha detto il presidente dell'Aia incontrando i giornalisti al Centro tecnico federale di Coverciano insieme a Gianluca Rocchi , responsabile Can di serie A e B -. Stiamo dando fiducia ai giovani , grazie anche al coraggio del designatore". Il numero uno dei ' fischietti ' italiani ha poi affrontato il tema violenza : "Passa attraverso una sottocultura . Vorremmo che tutte le società, in particolare del settore giovanile, prima dell'iscrizione dedicassero uno spazio all'apprendimento del regolamento . Siamo convinti che se i ragazzi provano ad apprendere il regolamento, tutta una serie di incomprensioni si stemperano".

Ricambio generazionale

A fare poi il punto della situazione è Rocchi: "Si è chiusa una stagione molto complessa - ha detto il responsabile Can di serie A e B -. Siamo in una fase di grande ricambio generazionale, che speriamo che porterà ad avere arbitri di altissimo livello nei prossimi 3 o 4 anni. Abbiamo arbitri con la A maiuscola, e mi riferisco ai nostri internazionali, che hanno fatto anche sacrifici per dare spazio ai giovani, comprendendo lo spirito che ci anima nel voler creare una nuova generazione di arbitri. In questo gruppo ci sono dei talenti incredibili". Rocchi ha poi evidenziato come in Serie B la riduzione degli errori sia stata addirittura superiore al 90%, ma ogni sbaglio ''fa male, anche perché alcuni potevano essere evitabili. Ci sono stati momenti difficili, c'è chi ha fatto di tutto per crearci problemi ma una buona fetta del mondo del calcio ci ha dato una mano".