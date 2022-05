Serie A, Mondiale, Champions, Europa League e Conference: tutte le date della nuova stagione

Prepariamoci a una stagione eccezionale. Non solo perché in Serie A ci sarà di nuovo Silvio Berlusconi. Il 2022-23 sarà anomalo , mai visto e il campionato si fermerà 52 giorni , dal 13 novembre al 4 gennaio per consentire lo svolgimento dei Mondiali in Qatar . Per i tifosi italiani, che non saranno troppo interessati alla luce della mancata qualificazione della nostra Nazionale, trovarsi oltre un mese e mezzo senza campionato e coppe europee non sarà il massimo della vita. C’è il rischio concreto di una crisi... d'astinenza . Soprattutto nei weekend. In compenso, prima e dopo, sarà un autentico tour de force . Partite ogni tre giorni, coppe europee quasi tutte le settimane: un’overdose che le moglie/fidanzate non appassionate di pallone non gradiranno.

Date un’occhiata al calendario della prossima stagione che riportiamo qui sotto e che, per comodità, indica le giornate di campionato come se si giocassero interamente di domenica, ma in realtà ci saranno anticipi e i posticipi per obblighi televisivi. Si inizierà il 14 agosto e prima della sosta per la Nations League (dal 19 al 27 settembre) si disputeranno 7 giornate di Serie A e i primi 2 turni della fase a gironi delle coppe europee. Prima del rilascio dei calciatori impegnati nel Mondiali (il 14 novembre saranno tutti con le rispettive selezioni), altre 8 giornate di campionato. A inizio novembre, inoltre, sarà già concluso il group stage di Champions, Europa League e Conference League e, dal 18 al 20 ottobre, sono in calendario i sedicesimi di Coppa Italia che però non riguarderanno le big. Impossibile annoiarsi o rimanere senza partite.

Dopo il Mondiale la Serie A riprenderà il 4 gennaio e si concluderà il 4 giugno: in 5 mesi esatti saranno disputati 23 turni, sempre con la stessa formula, quella del girone d’andata e ritorno "asimmetrici", entrata in vigore del 2021- 22. Da metà febbraio ci sarà la fase a eliminazione diretta delle coppe europee che si concluderanno, con le finali, un paio di settimane più tardi rispetto a questa stagione ovvero sabato 10 giugno con l’ultimo atto della Champions. Normale un leggero slittamento visto il Mondiale in autunno per la prima volta nella storia. Il calendario della Coppa Italia non subirà grandi scossoni perché per le grandi anche quest’anno è iniziata a gennaio. La finale è prevista a Roma il 24 maggio, mentre le semifinali saranno più ravvicinate rispetto all’ultima edizione: nel 2022-23 saranno entrambe ad aprile (9-10 e 16-17). Il tabellone della coppa nazionale verrà stabilito in base al ranking: la testa di serie numero uno sarà l’Inter, detentrice del trofeo, la numero 2 il Milan campione d’Italia. Il derby, dunque, è possibile solo in finale. Il resto sarà in base alla classifica finale dell’ultima Serie A, della B e alle promozioni. Tutto sarà chiaro tra una settimana.

E a proposito di Supercoppa italiana, sarà in Arabia Saudita, a gennaio. C’è l’ultimo anno del contratto da rispettare. La data della finale sarà stabilita dal Consiglio di Lega che parlerà entro settembre con gli arabi per definire pure la sede. Possibile che si giochi l’11 o il 18 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle 18 italiane. I diritti appartengono a Mediaset che detiene anche quelli della Coppa Italia, i cui ottavi sono in programma proprio in quelle settimane nel cuore di gennaio. Dal 2023-24, poi, la formula della Supercoppa potrebbe essere allargata a 4 formazioni come succede in Spagna: possibile un contratto con Abu Dhabi e tanti soldi in più per chi parteciperà.

Tutte le date della nuova stagione

31 luglio

Coppa Italia, turno preliminare



4 agosto

Andata prel. Conference League (Fiorentina)



5-8 agosto

Trentaduesimi Coppa Italia



10 agosto

Supercoppa Uefa a Helsinki: Real Madrid-Eintracht Francoforte



11 agosto

Ritorno prel. Conference League (Fiorentina)



14 agosto

Serie A 1ª giornata di andata



21 agosto

Serie A 2ª giornata di andata



28 agosto

Serie A 3ª giornata di andata



31 agosto

Serie A 4ª giornata di andata



4 settembre

Serie A 5ª giornata di andata



6-7 settembre

Champions League 1ª giornata gironi eliminatori (Milan, Inter, Juventus, Napoli)



8 settembre

Europa League e Conference League 1ª giornata gironi eliminatori (Lazio, Roma, ev. Fiorentina)



11 settembre

Serie A 6ª giornata di andata



13-14 settembre

Champions League 2ª giornata gironi eliminatori



15 settembre

Europa League e Conference League 2ª giornata gironi eliminatori



18 settembre

Serie A 7ª giornata di andata

23 settembre

Nations League Italia-Inghilterra



26 settembre

Nations League Ungheria-Italia



2 ottobre

Serie A 8ª giornata di andata



4-5 ottobre

Champions League 3ª giornata gironi eliminatori



6 ottobre

Europa League e Conference League 3ª giornata gironi eliminatori



9 ottobre

Serie A 9ª giornata di andata



11-12 ottobre

Champions League 4ª giornata gironi eliminatori



13 ottobre

Europa League e Conference League 4ª giornata gironi eliminatori



16 ottobre

Serie A 10ª giornata di andata



18-20 ottobre

Coppa Italia Sedicesimi di finale



23 ottobre

Serie A 11ª giornata di andata



25-26 ottobre Champions League 5ª giornata gironi eliminatori



27 ottobre

Europa League e Conference League 5ª giornata gironi eliminatori



30 ottobre

Serie A 12ª giornata di andata



1-2 novembre

Champions League 6ª giornata gironi eliminatori



3 novembre

Europa League e Conference League 6ª giornata gironi eliminatori



6 novembre

Serie A 13ª giornata di andata



9 novembre

Serie A 14ª giornata di andata

13 novembre

Serie A 15ª giornata di andata



21 novembre-18 dicembre

Coppa del Mondo in Qatar



4 gennaio 2022

Serie A 16ª giornata di andata



8 gennaio

Serie A 17ª giornata di andata



10-11-12 gennaio

Coppa Italia Ottavi di finale



11 o 18 gennaio

Supercoppa Italiana Milan-Inter



15 gennaio

Serie A 18ª giornata di andata



17-18-19 gennaio

Coppa Italia Ottavi di finale



22 gennaio

Serie A 19ª giornata di andata



29 gennaio

Serie A 1ª giornata di ritorno



31 gennaio/1-2 febbraio

Coppa Italia - Quarti di finale



5 febbraio

Serie A 2ª giornata di ritorno



12 febbraio

Serie A 3ª giornata di ritorno



14-15 febbraio

Champions League Andata ottavi di finale



16 febbraio

Europa League e Conference League Andata sedicesimi di finale



19 febbraio

Serie A 4ª giornata di ritorno



21-22 febbraio

Champions League Andata ottavi di finale



23 febbraio

Europa League e Conference League Ritorno sedicesimi di finale

26 febbraio

Serie A 5ª giornata di ritorno

5 marzo

Serie A 6ª giornata di ritorno



7-8 marzo

Champions League Ritorno ottavi di finale



9 marzo

Europa League e Conference League Andata ottavi di finale



12 marzo

Serie A 7ª giornata di ritorno



14-15 marzo

Champions League Ritorno ottavi di finale



16 marzo

Europa League e Conference League Ritorno ottavi di finale



19 marzo

Serie A 8ª giornata di ritorno



20-28 marzo

Sosta per le Nazionali



2 aprile

Serie A 9ª giornata di ritorno



4-5 aprile

Coppa Italia Andata semifinali



8 aprile

Serie A 10ª giornata di ritorno



11-12 aprile

Champions League Andata quarti di finale



13 aprile

Europa League e Conference League Andata quarti di finale



16 aprile

Serie A 11ª giornata di ritorno



18-19 aprile

Champions League Ritorno quarti di finale



20 aprile

Europa League e Conference League Ritorno quarti di finale

23 aprile

Serie A 12ª giornata di ritorno



25-26 aprile

Coppa Italia Ritorno semifinali



30 aprile

Serie A 13ª giornata di ritorno



3 maggio

Serie A 14ª giornata di ritorno



7 maggio

Serie A 15ª giornata di ritorno



9-10 maggio

Champions League Andata semifinali



11 maggio

Europa League e Conference League Andata semifinali



14 maggio

Serie A 16ª giornata di ritorno



16-17 maggio

Champions League Ritorno semifinali



18 maggio

Europa League e Conference League Ritorno semifinali



21 maggio

Serie A 17ª giornata di ritorno



24 maggio

Coppa Italia Finale



28 maggio

Serie A 18ª giornata di ritorno



31 maggio

Europa League Finale a Budapest



4 giugno

Serie A 19ª giornata di ritorno



7 giugno

Conference League Finale a Praga



10 giugno

Champions League Finale a Istanbul



12-20 giugno

Sosta per le Nazionali