Arbitri e Var, rivoluzione in Serie A: tutte le novità

Una VARivoluzione, in stile Europa. Meno (ancora meno) interventi da Lissone (dove ci sarà un nuovo responsabile, emanazione diretta dello staff di Rocchi e non come accaduto lo scorso anno con Stagnoli), sempre più potere agli arbitri in campo, anche nelle situazioni-limite. Insomma, quello che Rosetti (s’era ventilato anche il suo nome nel caso la stagione nel caso le cose fossero precipitate) ha imposto in ambito Uefa, potrebbe essere mutuato pure nel campionato italiano. Durerà? Le intenzioni sono queste, poi bisognerà vedere come metterle in pratica senza cambiare rotta ad ogni soffio di vento contrario (come successo anche lo scorso anno). Ancora: sarà la stagione della prima donna-arbitro in serie A (crediamo poca, almeno all’inizio) e B (dove dovrà trovare quell’esperienza che le hanno tolto in C), quello della Ferrieri Caputi. La grande attesa è iniziata. Nel frattempo, come i colpi di mercato dell’ultima ora, Rocchi riabbraccia (crediamo con grande felicità) l’arbitro Federico La Penna, che lo scorso 9 maggio aveva finito di scontare la sua condanna per la vicenda dei rimborsi. L’AIA - con un parere dell’ufficio legale interno - lo aveva praticamente estromesso dal prossimo campionato, facendo inserire il suo nome nella relazione di fine anno. La Corte Federale d’Appello, con un parere superiore (chiesto direttamente dal presidente Gravina, a proposito di chi dice che vanno tutti d’amore e d’accordo), ha dichiarato quel parere non fondato, sentenziando giustamente che una pena non può essere afflittiva due volte: quando la si sconta e per i suoi effetti futuri. Per l’AIA una (non) nuova brutta figura. Questo disinnesca un ricorso già pronto, non l’altro, quello che riguarda Ivan Robilotta, difeso dall’avvocato Chiacchio, che sarà avvicendato insieme con Abbattista, Di Martino, Giacomelli e Pasqua, più Calvarese (dimessosi la scorsa estate) e Marini (anche lui ha presentato le dimissioni, diventerà VMO). In questo caso, fra l’altro, un paradosso: Robilotta ha preso meno di La Penna, è tornato anche in campo (risultati rivedibili, eh?), ma finisce per pagare di più. Giustizia?