La Triestina conferma le amichevoli con Lazio e Fiorentina

TRIESTE - Le amichevoli della Triestina contro Lazio e Fiorentina sono state confermate dalla società alabardara, che si radunerà lunedì 11 luglio dopo i tamponi e le visite mediche di rito per poi iniziare ad allenarsi agli ordini del nuovo tecnico Andrea Bonatti (un passato nelle giovanili di Lazio e Juve) in vista del prossimo campionato di Serie C.