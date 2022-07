Diretta Genoa-Lazio ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

GRASSAU - La Lazio è volata in Germania per la seconda parte della preparazione. Dopo Auronzo, ecco il mini ritiro in Alta Baviera che durerà sino a sabato. Primo allenamento in mattinata, poi l’amichevole contro il Genoa nel campo vicino al resort che fa da dimora alla squadra di Sarri. Il tecnico vuole vedere altri passi in avanti dopo le prime amichevoli (di basso livello) disputate sotto le Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti, sabato pomeriggio, sfideranno pure il Qatar. Poi faranno ritorno a Roma per proseguire gli allenamenti in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna. La ‘prima’ è prevista il prossimo 14 agosto all’Olimpico (ore 18.30).