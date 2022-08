Il Torino rovina l'esordio in A del Monza: 2-1 firmato Miranchuk e Sanabria

MONZA - Sono i gol di Miranchuk al 43' e di Sanabria al 65' a rovinare l'esordio in serie A del Monza : il Torino ringrazia il nuovo acquisto e il paraguayano e vince 2-1in Brianza, regalando a Juric i primi tre punti della stagione. L'ex Atalanta, ben servito da una sponda in area da Sanabria, batte Di Gregorio con un tocco sotto mentre l'ex Genoa e Roma ribadisce in rete con un'acrobazia un tentativo in pallonetto di Ricci: inutile il gol di Mota al 94'. Per Stroppa il rodaggio della squadra, oggi nuova per 6/11 rispetto alla scorsa stagione, avrà bisogno di ulteriori tappe: sotto tono i nuovi arrivati Petagna e Caprari , in difesa pesano le assenze dell'ex Inter Ranocchia e di Cragno , coi neo acquisti Carboni e Marì non esenti da colpe sui due gol dei granata.

Subito in campo per Stroppa i nuovi acquisti Petagna e Marì, c'è Di Gregorio in porta con Cragno in panchina. Juric risponde con il nuovo arrivato Miranchuk e Radonjic dietro Sanabria: dopo la lite con Juric Lukic non è neanche in panchina, al suo posto Linetty.

Miranchuk, esordio con gol

Primi dieci minuti di studio, con il Torino che prova a spezzare il gioco con molti falli a centrocampo: a farne le spese è Caprari, che dolorante ha bisogno dell'intervento dello staff medico al 7'. Al 12' primo acuto degno di nota: D'Alessandro va via sulla destra e mette al centro una palla insidiosa, Petagna è però in ritardo e non riesce ad arrivare sulla sfera. Al 18' è invece Filippo Ranocchia ad impegnare Milinkovic-Savic da fuori, ma il portiere serbo respinge in due tempi. Al 27' si fa vivo il Toro: è un sinistro di Radonjic a mettere a dura prova i riflessi di Di Gregorio, che si tuffa e manda in angolo. Al 34' ancora Ranocchia mette i brividi ai granata: il suo tiro da fuori esce di pochissimo alla sinistra del palo. Dieci minuti dopo, però, il Toro passa in vantaggio: è proprio il nuovo arrivato Miranchuk a battere Di Gregorio: bella serpentina del russo che entra in area servito da Sanabria e batte il portiere con un perfetto tocco sotto.