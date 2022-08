Basta Nzola: lo Spezia supera di misura l'Empoli

LA SPEZIA - Allo stadio Picco si affrontavano due squadre che hanno proseguito in parallelo lo stesso percorso, che va dalla salvezza celebrata nella scorsa primavera al cambio in tandem dei due allenatori artefici dell'impresa, Thiago Motta e Andreazzoli, sostituiti da Gotti e Zanetti, entrambi allontanati da Udinese e Venezia. Uno scontro diretto dunque, ma proposto al primo turno e comunque giocato come se fosse l'ultimo da entrambe le squadre, disposte a darsi battaglia sin dal primo minuto. Finisce 1-0 per lo Spezia, che capitalizza al massimo la rete di Nzola, Empoli generoso, ma non basta.