Verona-Napoli 2-5: tabellino, statistiche e marcatori

VERONA - Manita del Napoli all'esordio in campionato, sul campo del Verona. Nel primo tempo Lasagna sblocca, poi Kvaratskhelia e Osimhen ribaltano il punteggio. In avvio di ripresa il pari di Henry, poi il Napoli si scatena con Zielinski, Lobotka e Politano: nel finale il Var annulla la sesta rete degli azzurri di Ounas per fallo di Zerbin su Montipò.