Serie A, per la prima volta le prime otto della scorsa stagione vincono al debutto

Con la vittoria della Juventus sul Sassuolo per 3-0, è calato il sipario sulla prima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A. Tante emozioni, gol e soprattutto due statistiche particolari. La prima è l'assenza di pareggi, con la classifica divisa perfettamente a metà tra squadre con tre punti e zero punti. La seconda invece è avvenuta per la prima volta nella storia della Serie A e si tratta del fatto che le prime otto squadre della scorsa stagione (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta), hanno tutte vinto al debutto nella nuova stagione. Statistica, appunto, che è avvenuta per la prima volta nella storia e che certifica la continuità delle otto big in questa nuova stagione.