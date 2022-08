Diretta Udinese-Salernitana ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Alle ore 18.30, alla Dacia Arena, l'Udinese fa il proprio esordio casalingo in campionato contro la Salernitana. I friulani alla prima giornata sono usciti sconfitti dal Meazza per 4-2 contro il Milan. Nonostante il vantaggio di Becao, i bianconeri sono stati travolti dalla doppietta di Rebic e dalle reti di Brahim Diaz e Theo Hernandez, con il gol di Masina che alla fine è servito solo per portare le due squadre in parità (2-2) negli spogliatoi. Anche i granata di Davide Nicola hanno incassato un ko al debutto, perdendo per 1-0 contro la Roma per la marcatura di Cristante. Entrambe le formazione, dunque, vorranno smuovere la classifica per iniziare a fare punti e non rimanere già troppo indietro.