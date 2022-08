Diretta Napoli-Monza ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - È arrivato il giorno dell'esordio stagionale del Napoli al Maradona, oggi contro il Monza (ko alla prima col Torino) sono attesi 40 mila spettatori per la seconda uscita in campionato dopo il debutto vincente a Verona (5-2). C'è grande attesa e curiosità per la nuova formazione di Spalletti che sta nascendo, con i "vecchi" sostituiti dai nuovi ingressi (Ndombele, Simeone, Raspadori gli ultimi ad aggiungersi) grazie ad un mercato all'altezza. Ma il tecnico avvisa in conferenza stampa: "Siamo gli stessi di prima con meno esperienza, meno presenze in Champions, in Nazionale, meno personalità". Il restyling però fa ben sperare.