Diretta Bologna-Verona ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Seconda di campionato, e già il livello d’ansia si è alzato. E allora pressione altissima per la sfida del Bologna al Dall’Ara, esordio casalingo in campionato contro il Verona. Ko a Roma messo via e Mihajlovic che ha già la ricetta per rimettere le cose a posto: "Rispetto alla partita contro la Lazio mi aspetto una migliore gestione emotiva. Dobbiamo essere aggressivi, ma attenti alle ammonizioni. Non siamo una squadra cattiva". In casa Hellas un avvio fatto di nove gol presi in due partite, tra campionato e Coppa Italia: la conseguenza è un Cioffi già a rischio come peraltro accadeva un anno fa a Di Francesco. L’ultimo esonero di un allenatore, il Verona lo perfezionava dopo sole tre giornate di campionato. A inquietare, forse, è il precedente analogo: quello della partita di Bologna, fatale a Di Francesco: "Siamo un cantiere aperto, il primo mattoncino da mettere riguarda l’appartenenza e l’orgoglio".