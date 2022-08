Giudice Sportivo Serie A: due turni a Perez, stop per Orsolini e Luperto

ROMA - Archiviata la seconda giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: "due turni di stop perNehuen Perezdell'Udinese "per avere, al 49° del primo tempo, durante un'azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone". Un turno di stop invece per Riccardo Orsolini del Bologna e per Sebastiano Luperto dell'Empoli, entrambi espulsi nell'ultimo turno di campionato. Squalifica di un turno anche per il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, dopo l'espulsione rimediata nella gara contro la Fiorentina.