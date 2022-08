Baiano: "Napoli da vertice, Kvaratskhelia grande sorpresa"

NAPOLI - Francesco Baiano, ex attaccante di Napoli e Fiorentina, è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv per parlare di diversi temi in casa partenopea e in quella viola: "Il Napoli giocherà per il vertice. Sono partiti col piglio giusto, sono arrivati uomini di grande qualità in sostituzione di uomini altrettanto importanti. Da capire quanto la squadra possa reggere il passo. Se si vuole pensare in grande non bastano i successi con Verona e Monza. Secondo me il Napoli pò fare un campionato di vertice. Raspadori e Simeone? Il primo può fare più ruoli, il Cholito invece lo conosciamo bene, è un attaccante che deve giocare sempre guardando la porta avversaria, quando attacca la profondità può essere devastante, spalle alla porta fa più fatica. Sono due giocatori molto, molto forti". Baiano ha poi detto la sua sull'uomo del momento in casa Napoli, Kvicha Kvaratskhelia: "Per quello che ha dimostrato sembra un giocatore importante, le qualità ci sono, può essere la grande sorpresa della serie A, me lo auguro per lui e soprattutto per il Napoli. Non azzarderei paragoni assurdi e blasfemi, ho letto Kvaradona, lasciamo stare Diego e soprattutto facciamo crescere il georgiano senza caricarlo di pressioni eccessive. La prossima sfida con la Fiorentina? Ora per il Napoli arriva un test più impegnativo, anche se la Fiorentina in Conference League darà il massimo: per i viola contro il Twente è una gara da dentro o fuori, la partita fondamentale è quella di domani, per cui poi potrebbero anche pagare dazio contro gli azzurri. Lo abbiamo visto già ad Empoli, non si possono tenere fuori i titolari, che contro il Napoli potrebbero anche accusare un po’ di fatica, visto che siamo appena ad inizio campionato e la condizione non è ancora ottimale. Certo, tutti vogliono vincere e credo che la Fiorentina affronterà i partenopei col piglio giusto, tuttavia se perdi una partita a questo punto della stagione hai tutto il tempo per recuperare, mentre". L'ex attaccante ha dato un suo giudizio sull'arrivo di Barak in casa Fiorentina: "La squadra ha perso Torreira, uno che lo scorso anno ha realizzato sei reti, che hanno dato 15 punti in dote, ora leggo di Barak: ottimo giocatore, mi piace moltissimo ma giocare a Verona o Bergamo, con un sistema di gioco ben radicato, non è lo stesso che a Firenze. Si cambia tutto, mi preoccupa un po’ la sua collocazione in campo: a Verona Barak è un trequartista, alla Fiorentina dovrebbe fare la mezzala".