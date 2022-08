Pavarese: "Voto alto al mercato del Napoli, Kvaratskhelia acquisto top"

NAPOLI - Lo storico ex direttore sportivo del Napoli, Gigi Pavarese, ha toccato diversi temi, in particolare legati al Napoli, a 1 Station Radio. Queste le sue parole: "Do certamente un volto alto al mercato del Napoli che ha messo a segno quelli che erano gli obiettivi. Rinunciare ad Insigne già a gennaio ha portato ad acquisire le prestazioni di Kvaratskhelia, acquisto top e vero colpo di tutta la Serie A. Kim, per Giuntoli, è sempre stato il sostituto di Koulibaly. Poi sono arrivati Simeone, Raspadori e, soprattutto, Ndombele. Con questa rosa si può puntare a vincere e non più solo alla zona Champions. I dettagli poi faranno la differenza nel corso del campionato. L'anno scorso ha vinto il Milan perchè è stato più continuo. Noi, l'anno scorso, abbiamo avuto il miglior rendimento in trasferta, la migliore difesa, ciononostante non siamo riusciti a vincere. Contro il Monza abbiamo messo in mostra la nostra mentalità, e grazie anche al pubblico che ha risposto presente, mettendo un freno alle polemiche contro il presidente. La gente ha apprezzato gli sforzi sul mercato. Domenica ci sarà la Fiorentina, quindi attendiamo prima di dare giudizi". Pavarese torna sulla contestazione al presidente Aurelio De Laurentiis: "Non entro nel merito, ma posso anche comprendere che le partenze di Insigne, Koulibaly e Mertens hanno tolto punti di riferimento, i tifosi li amavano e hanno sofferto. Alla fine resta la maglia, ma quei tre ragazzi rimarranno per sempre nella storia del club avendone scritto pagine importanti". Per la lotta scudetto Pavarese la pensa così: "Inter e Napoli un gradino sopra le altre, poi subito dopo Milan e Roma. La Juve ha preso campioni per accorciare il gap dalle squadre di testa, ma hanno tutti una certa età. Bisognerà vedere anche quanto sarà il loro minutaggio".