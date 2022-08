Milan-Bologna 2-0: Pioli torna a volare con Leao e Giroud

Dopo il pari di Bergamo, il Milan rialza la testa in un San Siro gremito superando 2-0 il Bologna di Mihajlovic. Leao nel primo tempo e Giroud nella ripresa fanno felice Pioli , almeno per una sera in vetta alla classifica in attesa del Napoli. Il tecnico rossonero (oltre a uno straripante Leao) - si gode un De Ketelaere già in versione gold alla prima da titolare, protagonista di un assist sontuoso che ha permesso al portoghese di indirizzare l’anticipo del sabato. Nuove conferme su Kalulu, un gigante insieme a Tomori, e debutto in maglia rossonera per Adli. Adesso per il Milan si apre una settimana di fuoco: martedì il Sassuolo, sabato il derby contro l’Inter e il 6 settembre l’esordio in Champions con il Salisburgo. Nuova battuta d’arresto invece per Sinisa, ancora alla ricerca dei primi tre punti in campionato.

Leao e Giroud in gol

Contro un Bologna non in serata di gala, il Milan è sembrato ritrovare lo smalto migliore. E lo ha fatto grazie al grande acquisto di questa sessione di mercato, il ‘sarto’ De Ketelaere, in grado di cucire assist su assist e di ritagliarsi subito un posto nel cuore dei tifosi rossoneri, che a inizio partita hanno riservato la giusta standing ovation a Mihajlovic. La squadra di Pioli (che ha temuto per una ricaduta di Tonali) ha sbloccato il risultato al 21’, quando Leao ha battuto Skorupski sul suo palo proprio su un suggerimento visionario della stellina belga. Tolto uno squillo di Arnautovic, il primo tempo è stato interamente di marca Milan: Kalulu, Giroud e ancora Leao sono andati vicini alla rete del raddoppio. A rispedire il Bologna nella propria area di rigore - a inizio ripresa pericoloso in un paio di occasioni - ci ha pensato Giroud, che ha pizzicato in spaccata il lancio millimetrico di uno scatenato Leao per il 2-0 rossonero al 58’. Un risultato che ha permesso a Pioli di impostare un primo turnover in vista del forcing tra campionato e Champions: fuori Messias, De Ketelaere, Bennacer e dentro Saelemaekers, Pobega e Adli. Il finale di gara, che ha visto il Bologna a un passo dal rientrare in corsa con il palo di Sansone, è stato di totale controllo del Milan, che non ha rischiato praticamente nulla. Per la qualità degli interpreti e per la mancanza di reazione dei rossoblù.