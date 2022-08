Milan-Bologna, le pagelle: De Ketelaere da applausi, buon esordio per Lukumì

Pioli (all.) 7



Il Milan ha fisicità e spessore tecnico notevolmente superiori, ma poi in fondo gli basta sfruttare gli errori clamorosi del Bologna per vincere.



Maignan 6



Parate zero, nel secondo tempo il palo lo salva su una conclusione di Sansone.



Calabria 6



Può attaccare più che difendere, né Cambiaso né Barrow gli creano particolari ansie.



Kalulu 6,5



Copre bene a volte Barrow e a volte Arnautovic, sbaglia un gol solo davanti a Skorupski.



Tomori 6,5



Non ha problemi, può vivere una serata serena, senza doversi neanche rimboccarsi le maniche.



Gabbia (38’ st) sv



Tocca un paio di palloni.



Hernandez 6



Crea pericoli soprattutto quando si butta dentro il campo.



Ballo-Tourè (29’ st) sv



Fa il suo dovere.