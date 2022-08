Salernitana show: quattro gol alla Samp. L'Atalanta espugna Verona

Partenza razzo della Salernitana , che al sesto minuto si porta già in vantaggio: Bonazzoli si invola tra le maglie larghissime della difesa doriana e serve al centro Dia , che da due passi insacca: l'arbitro, dopo la revisione del Var, convalida. Passano otto minuti e i due attaccanti si ripetono: stavolta è il senegalese a servire al centro Bonazzoli , che dal dischetto del rigore gira in rete. La Sampdoria prova a reagire e al 37' crea un'occasione clamorosa, con Sepe costretto a respingere per tre volte le conclusioni a botta sicura di Djuricic, Caputo e Leris. Ad inizio ripresa arriva il terzo gol granata: Vilhena scambia con Coulibaly, entra in area e batte comodamente Audero. Giampaolo inserisce prima Quagliarella, poi Gabbiadini (che torna in campo dopo il lungo infortunio). Nicola risponde con Botheim al posto di Bonazzoli, e l'ex attaccante del Bodo Glimt trova anche la quarta rete, con un diagonale preciso, che si spegne alla destra di Audero. E' l'ultima emozione della gara.

Koopmeiners regala a Gasperini i tre punti

Ritmi bassi e poche emozioni nei primi quarantacinqu eminuti di gioco. La squadra di Gasperini, che presenta Lookman al fianco di Zapata, prova a prendere in mano la partita, ma senza incidere. Il Verona è ordinato e non concede spazi agli attacchi nerazzurri. Le uniche emozioni arrivano nel finale: prima Musso è costretto ad uscire con i piedi per anticipare Lasagna lanciato a rete, poi è Lookman a tentare il tiro da posizione ravvicinata, trovando la respinta di Montipò. La ripresa inizia con Ederson e Muriel al posto di Soppy e Lookman. I cambi danno immediatamente una scossa ai nerazzurri, che al quarto passano in vantaggio: Koopmeiners lascia partire un bolide dalla distanza, che si infila alla sinistra di Montipò. La risposta del Verona non si lascia attendere, prima Tameze impegna Musso con una botta dalla media distanza, poi Lazovic colpisce la traversa con una conclusione potente, deviata dal portiere nerazzurro. I padroni di casa si gettano generosamente in attacco, lasciando però spazi al contropiede atalantino: Boga (entrato al posto di Malinovsky) ed Ederson sfiorano il raddoppio, poi Montipò dice di no a Zortea (subentrato a Hateboer). Nel finale Lazovic e Lasagna si rendono pericolosi, ma l'occasione più ghiotta finisce sui piedi di Ederson, che da buona posizione spara sopra la traversa. Nel recupero il Verona attacca e sfiora il pareggio con Lazovic.

Verona-Atalanta 0-1, tabellino e statistiche